Дочь Кадырова прокомментировала свое включение в «черный список» США

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, глава модного дома Firdaws Айшат Кадырова, выразила недоумение в связи с включением ее в американский «черный список». Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки», — написала Кадырова.

Она подчеркнула, что всегда будет оставаться для своего отца «верной помощницей».

О новых визовых санкциях против Кадырова и его жены Медни, а также дочерей Айшат и Карины, объявил в понедельник, 20 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, США накажут главу российского региона за «грубые нарушения прав человека». «Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — утверждается в комментарии Госдепа.

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