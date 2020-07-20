Трамп: необходимо активно применять федеральные силы для борьбы с беспорядками

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен более активно использовать федеральные войска национальной гвардии для борьбы с массовыми беспорядками, волна которых прокатилась по стране в текущем году, сообщает «Интерфакс».

«Мы собираемся больше задействовать федеральные правоохранительные органы <...> Эти люди — анархисты, они ненавидят нашу страну, и мы не собираемся позволить этому продолжаться», — сказал Трамп.

По его словам, вина за возникновение погромов в американских городах лежит на демократах, которые возглавляют некоторые из них.

Массовые беспорядки и протесты против расизма вспыхнули в США в конце мая 2020 года на фоне убийства полицейскими чернокожего американца Джорджа Флойда.

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