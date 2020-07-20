В МИД рассказали о сотрудничестве с Украиной и Грузией по вывозу граждан РФ

Страны СНГ, а также Украина и Грузия прекрасно взаимодействовали с Россией по вопросу вывоза своих граждан из РФ и помощи в вывозе россиян из этих стран в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Эта программа объединила... нас с теми дипломатами, чиновниками, теми активистами из стран, с которыми у нас в общем-то есть и такие крупные политические проблемы и разногласия», — отметила она.

По ее словам, все разногласия забывались, когда у этих стран возникал такой же отклик во имя помощи своим гражданам, как и у российской стороны.

«У нас есть примеры прекрасного взаимодействия и с украинскими дипломатами, и гражданами Грузии, и с официальными лицами Грузии во благо граждан наших двух стран», — рассказала Захарова, отметив, что России также помогали Белоруссия, другие страны СНГ и не только.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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