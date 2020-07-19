В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА «Новости».

«Не подтверждаем», — сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что ПНС передало турецким властям двух граждан России — Максима Шугалея и Самира Суэйфана.

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.

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