В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА «Новости».
«Не подтверждаем», — сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что ПНС передало турецким властям двух граждан России — Максима Шугалея и Самира Суэйфана.
Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.
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