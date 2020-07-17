Песков ответил на слухи об искажении Россией Минских соглашений
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Россия якобы занимается трактовкой минских соглашений, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он пояснил, что зафиксированная в них последовательность действий не позволяет искаженно трактовать их.
При этом Песков заявил, что трактовки звучат от Киевской стороны.
«А вот здесь как раз и самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать», — сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что Россия и Украина имеют ряд расхождений в этом вопросе.
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