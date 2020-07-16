Зеленский наградил первого президента Украины орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вручении ордена князя Ярослава Мудрого I степени первому главе государства Леониду Кравчуку. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.
Согласно настоящему указу, различными орденами также наградят четырех депутатов Рады первого созыва.
В документе отмечается, что награда будет вручена Кравчуку «за значительный личный вклад в создание государства, построение независимости украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения декларации о государственном суверенитете Украины».
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