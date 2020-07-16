Глава Ирана призвал Россию и Турцию продолжать переговоры по Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что для достижения мира в Сирии Россия, Иран и Турция должны продолжить переговоры в «астанинском формате». Об этом сообщает пресс-служба иранского президента, передает ТАСС.

«Роухани, упомянув о минувшем виртуальном саммите Ирана, России и Турции, задачей которого было установление мира в Сирии, подчеркнул необходимость продолжения трехстороннего сотрудничества в «астанинском формате» ради достижения этой задачи», — говорится в сообщении.

Последний раунд переговоров в «астанинском формате» прошел 1 июля в режиме видеосвязи.

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