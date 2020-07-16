Алиев заявил, что Азербайджану надоели «бессмысленные переговоры» по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанскому народу надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщает госагентство Azertag.

Глава республики призвал посредников задуматься об этом, так как «терпение азербайджанского народа небеспредельно».

«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и наше мнение по этому вопросу категорично», — подчеркнул Алиев.

Он также предостерег, чтобы никто не опережал события в Азербайджане.

«Это может навредить. Мы знаем, что, когда и как надо делать», — резюмировал президент.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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