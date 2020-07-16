Помпео намерен посетить Британию и Данию для обсуждения проблем с КНР

Госсекретарь США Майк Помпео с 20 по 22 июля посетит Лондон и Копенгаген для обсуждения с союзниками планы по восстановлению экономики после пандемии коронавируса и угроз со стороны КНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.

«Помпео встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом, чтобы обсудить глобальные приоритеты, включая планы экономического восстановления после COVID-19, вопросы, связанные с КНР и Гонконгом», — сказал Ортагус.

Встреча по аналогичным вопросам состоится и с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга.

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