Помпео намерен посетить Британию и Данию для обсуждения проблем с КНР
Госсекретарь США Майк Помпео с 20 по 22 июля посетит Лондон и Копенгаген для обсуждения с союзниками планы по восстановлению экономики после пандемии коронавируса и угроз со стороны КНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.
«Помпео встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом, чтобы обсудить глобальные приоритеты, включая планы экономического восстановления после COVID-19, вопросы, связанные с КНР и Гонконгом», — сказал Ортагус.
Встреча по аналогичным вопросам состоится и с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.
Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп подписал закон об ответственности КНР за действия против Гонконга
— МИД КНР назвал обреченными попытки США помешать закону о нацбезопасности Гонконга
— В Гонконге задержан зампредседателя Демократической партии