Белый дом огласил сроки принятия решения по блокировке TikTok

Белый дом объявит решение по возможной блокировке китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие несколько недель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы аппарата Белого дома Марка Мидоуса.

«Полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы», — сказал Мидоус.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

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