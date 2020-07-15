Посольство РФ сожалеет о переносе статуи русского завоевателя Аляски в музей

Посольство России сожалеет в связи с решением властей американского города Ситка, штат Аляска, переместить статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в музей. Заявление посла России Анатолия Антонова опубликовано в Facebook посольства.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке», — говорится в сообщении.

Посол отметил, что предложения выкупить статую и перевезти ее в Россию поступали из целого ряда российских регионов: Архангельска, Иркутска, Магадана.

Ранее совет города принял решение о переносе памятника в музей после требований жителей острова Ситка (остров Баранова), который входит в состав Аляски. Они хотели, что бы власти перенесли статую русского завоевателя Баранова, установленную на острове в 1989 году, в менее заметное место.

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