МИД Китая выразил протест послу США из-за закона «Об автономии Гонконга»

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан выразил протест американскому послу в Пекине Терри Бранстеду после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях против КНР из-за ситуации в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Замминистра уведомил Бранстеда о том, что Китай примет максимум мер для защиты своих интересов. Речь идет в том числе о санкциях в отношении США.

Как стало известно ранее, Трамп подписал закон и президентский указ о привлечении властей Китая к ответственности за действия против Гонконга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китайское предупреждение: МИД КНР возмущен санкциями «за Гонконг»

— Трамп подписал закон об ответственности КНР за действия против Гонконга