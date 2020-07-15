МИД Китая выразил протест послу США из-за закона «Об автономии Гонконга»
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Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан выразил протест американскому послу в Пекине Терри Бранстеду после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях против КНР из-за ситуации в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.
Замминистра уведомил Бранстеда о том, что Китай примет максимум мер для защиты своих интересов. Речь идет в том числе о санкциях в отношении США.
Как стало известно ранее, Трамп подписал закон и президентский указ о привлечении властей Китая к ответственности за действия против Гонконга.
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