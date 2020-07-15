МИД Украины одобрил санкции США против «Северного потока — 2»

МИД Украины приветствует решение США о введении дополнительных санкций против «Северного потока — 2» и второй нитки «Турецкого потока — 2». Внешнеполитическое ведомство заявило об этом в своем Twitter.

В настоящее время строительство «Северного потока — 2» приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции — это политическое давление США, которое они используют в целях нечистоплотной конкуренции.

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