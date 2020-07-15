МИД Китая считает обреченными на провал меры США по Гонконгу
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что меры США по Гонконгу нарушают международное право и обречены на провал, передает ТАСС.
По его словам, любые действия со стороны Вашингтона, подрывающие интересы Китая, получат решительный отпор.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон и президентский указ «Об автономии Гонконга». Этот закон призван привлечь Китай к ответственности за его действия в отношении Гонконга.