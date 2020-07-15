Мурашко провел встречу с послом США в РФ Салливаном

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Российской Федерации Джоном Салливаном. Об этом сообщает сайт российского ведомства.

Отмечается, что на встрече они подняли вопросы о разработке и производстве в двух странах средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказали в российском Минздраве, во время беседы «был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции».

В ходе разговора Салливан также выразил благодарность российской стороне за предоставление медицинского оборудования на первых этапах распространения коронавируса нового типа в США. В свою очередь, Мурашко «поблагодарил американских коллег за переданную в дар России партию аппаратов искусственной вентиляции легких», заявили в ведомстве.