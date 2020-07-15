Трамп подписал закон об ответственности КНР за действия против Гонконга

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении властей Китая к ответственности за действия против Гонконга. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня я подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что данный закон дает его администрации «мощные новые инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга».

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