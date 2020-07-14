Полиция в Минске задержала около 80 участников стихийной акции солидарности
На стихийных митингах в Минске в поддержку не допущенных к президентским выборам оппозиционных кандидатов начались задержания активистов и журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правозащитного центра «Весна».
В настоящее время, по данным правозащитников, задержаны около 80 человек. Среди них есть журналисты, в том числе оператор телеканала BBC Энди Смайт.
Протестующие размещают в сети видеоролики с небольшими стычками демонстрантов с ОМОНом.
Стихийные несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после того, как ЦИК республики отказал в регистрации ведущим кандидатам от оппозиционных сил Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Никто власть не поменяет»: как Лукашенко остался без конкурентов
— Бабарико официально снят с выборов президента Белоруссии