Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать, чтобы работать», — сказал Песков.

В мае СМИ обратили внимание на то, как Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.

12 июля на видео попал момент, как Путин раскрутил на столе ручку на совещании.

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