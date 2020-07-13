Анджей Дуда официально переизбран президентом Польши
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Анджей Дуду переизбран президентом Польши на второй строк, заявил глава польского Госизбиркома Сильвестр Марчиняк. Об этом сообщает РИА «Новости».
По результатам обработки всех протоколов, Дуда набрал 51,03% голосов избирателей во втором туре президентских выборов.
Его соперник Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционное объединение «Гражданская коалиция», набрал 48,97% голосов.
Второй тур выборов главы государства прошел в Польше 12 июля.
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