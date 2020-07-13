Крашенинников рассказал, что теперь будет делать рабочая группа по внесению изменений в Конституцию

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал в интервью ТАСС, как теперь будет функционировать рабочая группа по внесению изменений в Основной закон страны.

«Президент предложил нам заниматься мониторингом введения изменений в конституцию в действие, чтобы мы участвовали в подготовке актов, вытекающих из конституции. Мы, сопредседатели, предложили перечень из 100 законов, которые теперь должны быть приняты», — отметил парламентарий.

Но, по его словам, кроме этого будут законы вне этого перечня, которые тоже так или иначе вытекают из поправок.

«И конечно, нам надо посмотреть за уставами и конституциями субъектов РФ. Можем ли мы все эти акты написать? Конечно, нет. Мы должны то, что у нас наработано, выдать, а основную часть актов будем смотреть в качестве экспертов, делать заключения, в том числе на акты субъектов Федерации», — резюмировал депутат.