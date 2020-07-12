Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о восстановлении диалога Белграда и Приштины, который осуществляется при посредничестве Евросоюза. Об этом он написал в своем Instagram.
Глава государства отметил, что диалог сербской и косовской сторон под покровительством ЕС продолжается после 20 месяцев перерыва.
«Согласовали темы встречи в Брюсселе в четверг», — написал Вучич.
Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти уведомил, что он отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня.
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