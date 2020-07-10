В российском МИДе назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал решение США о выходе из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным, так как отражает пренебрежение Вашингтона к приоритетам других членов мирового сообщества, сообщает РИА «Новости».

«Нам это решение представляется контрпродуктивным. Оно отражает все тот же курс на односторонние действия - пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества», — сказал Рябков.

Он добавил, что в конечном итоге такие решения ведут к поляризации общественного мнения и дальнейшему ослаблению «многосторонних институтов».

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США проинформировали Генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Генеральный секретарь должен был удостовериться, что Штаты выполнили все условия для выхода из организации.

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