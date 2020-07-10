Песков заявил, что Россия не страдает шпиономанией

Россия не страдает шпиономанией, в отличие от Европы и Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«По сравнению, например, с Европой и с Америкой, в России отсутствует шпиономания, я вам так скажу», — сказал Песков.

Пресс-секретарь объяснил, что рост резонансных уголовных дел в этой сфере вызван увеличивающейся открытостью СМИ и информационных потоков.

Также Песков подчеркнул, что иностранные разведки «не дремлют» на территории России так же, как и российская контрразведка активно противодействует этому.

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