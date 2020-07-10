Песков опроверг слухи о финансировании Медведчука Москвой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Москва якобы финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия не финансирует украинского политика Медведчук», — произнес он.

Представитель Кремля также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает ошибочной информацией на этот счет.

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