Песков опроверг слухи о финансировании Медведчука Москвой
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Москва якобы финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Россия не финансирует украинского политика Медведчук», — произнес он.
Представитель Кремля также отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает ошибочной информацией на этот счет.
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