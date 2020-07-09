Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда по передаче его финансовых отчетов в суд Нью-Йорка. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Он отметил, что продолжит бороться за неприкосновенность своих документов.

Кроме того, американский лидер назвал данное решение политизированным и нечестным.

«Я выиграл в «мюллеровской» охоте на ведьм и других (битвах. — примечание «Газеты.Ru»), и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке», — написал Трамп.

Ранее Трамп отказался опубликовать свои налоговые декларации и другие финансовые документы, чем нарушил традицию американских президентов публиковать информацию о своем состоянии после избрания.

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