Путину доложат о настроениях в СМИ в связи с делом Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что главе государства Владимиру Путину сообщат о настроениях медиаотрасли в связи с арестом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который ранее работал журналистом.

«Безусловно, настроения отрасли — это то, что должно быть и будет докладываться президенту. Те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, безусловно, будут доводиться до сведения президента», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

При этом пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос, есть ли у Путина какая-либо реакция вокруг дела Сафронова и отклик в СМИ на нее.

Также Песков добавил, что российский лидер не может заниматься делами отдельных граждан, включая Сафронова. Он напомнил, что на данный момент ведется следствие, которое в силу озвученных обвинений проходит в закрытом режиме.

«Президент просто не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных граждан, как очень известный, очень талантливый журналист и ваш коллега Сафронов», — заключил пресс-секретарь.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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