Депутат Рады обнародовал якобы телефонный разговор Порошенко и Путина

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы бывшего президента Петра Порошенко с главой России Владимиром Путиным от 30 апреля 2016 года, в которых лидеры обсуждали Минские переговоры по Донбассу. Соответствующую запись опубликовало издание «Страна.ua».

По словам депутата, данную запись он получил от журналистов-расследователей. В четверг, 9 июля, она была передана в правоохранительные органы.

Отмечается, что в ходе разговора предполагаемый Порошенко предложил якобы Путину более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.

«Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», — якобы сказал экс-лидер Украины.

Он также сказал, что готов подумать относительно экономических перспектив с Россией, «потому что там ситуация правда очень хреновая». Кроме того, «Порошенко» заявил, что западные партнеры не согласны с проектом «размещения миротворцев в Донбассе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена