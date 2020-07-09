Задержанного Фургала пока не планируют исключать из ЛДПР

В региональном отделении ЛДПР в Хабаровском крае ответили на вопрос о возможном исключении главы региона Сергея Фургала, которого задержали по подозрению в организации убийств и покушения на убийство. Об этом сообщил РИА «Новости» член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.

По его словам, Фургала не планируют исключать.

«Решение [об исключении] может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало. Региональное отделение функционирует в обычном режиме», — сказал собеседник.

Также Синяговский уверяет, что проводить собрания реготделения партии в ближайшее время не планируется.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Губернатору вменяется убийство двух или более лиц и другие преступления. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участников преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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