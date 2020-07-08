Полпред России заявил об отказе Украины от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц, передает РИА «Новости».

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов.

По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

Кроме того, украинская сторона в ходе заседания отказалась от собственной представленной ранее инициативы по формату составления списков.

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