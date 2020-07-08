Закон о признании отчуждения территорий экстремизмом могут рассмотреть 14 июля

Законопроект о признании экстремизмом отчуждение территории 8 июля будет рассмотрен Советом Госдумы, будет предложено провести первое чтение 14 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — сообщил Володин.

Он добавил, что поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции.

Проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, был внесен внесен в Госдуму в среду.

Частью 21 статьи 67 обновленной Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

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