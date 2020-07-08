Накануне задержанных на Украине россиян выдворили за пределы страны

Двоих россиян, накануне задержанных на территории Украины, принудительно «выдворили за пределы страны», сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Оперативники департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан РФ, которых называли членами вооруженных формирований, работающих на спецслужбы России и участвовавших в военных конфликтах на территории разных государств.

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