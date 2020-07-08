Племянница Трампа рассказала в своей книге, кто сдавал за президента экзамены

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри раскрыла в своей новой книге «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» личность того, кто делал за будущего лидера страны домашнюю работу и сдавал экзамены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, нынешний американский лидер, с малого возраста был готов обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Женщина призналась, что атмосфера в их семье, главой которой был авторитарный Фэрд Трамп. В своей книге родственница президента указывает, что ложь для Трампа «стала, прежде всего, способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле».

Как рассказала Мэри Трамп, сестра будущего главы государства Мэриэнн выполняла «за него домашние задания». Не закончив Фордэмский университет, Трамп решил поступить в другой вуз. Это был Университет Пенсильвании. Для этого Трамп хорошо заплатил некому Джо Шапиро, который считался «умным парнем» и имел репутацию того, кто хорошо сдает экзамены, рассказала племянница президента США.

Ранее Белый дом заявил, что публикация Мэри Трамп является «собранием лжи».