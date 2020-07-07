Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый санкционный список Британии. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.

Он также добавил, что Россия планирует действовать зеркально. Ответные решения будут приняты в соответствующем российским интересам объеме.

Ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Всего в данном списке оказались 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

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