Патрушев назвал сознательной ложью слухи о «сговоре» России с талибами*

Россия никогда не сотрудничала с движением «Талибан» (организация запрещена в России), а пустившие эти слухи сознательно искажают факты. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости».

По его словам, эти утверждения нелепы, их могут озвучить лишь те, кто имеет плохое представление о ситуации в Афганистане или сознательно фальсифицирует реальное положение дел в регионе.

Патрушев отметил, что, обратившись к истории, можно заметить, что именно США стояли у истоков движения «Талибан»*.

«Россия, напротив, никогда не сотрудничала с «Талибаном»*. Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической», — подчеркнул секретарь.

Он добавил, что утверждения о якобы «сговоре» России с талибами не умеют под собой оснований.

В июне американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой заявила, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов* в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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