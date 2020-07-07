Правительство поддержало проект о запрете иностранного гражданства для послов

Правительство России поддержало законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное и двойное гражданство. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на текст отзыва.

Согласно документу, предложенные изменения связаны с принятием закона о поправках к Конституции РФ.

Речь идет о гражданстве иностранного государства либо виде на жительство или ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание на территории другой страны.

«Правительство России поддерживает законопроект», — говорится в тексте.

В конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Государственную думу законопроект о запрете иностранного гражданства для послов и представителей РФ при международных организациях.

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