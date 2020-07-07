Президент Бразилии заявил, что у него появились симптомы COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил все запланированные мероприятия из-за появления симптомов, характерных для заражения коронавирусом, сообщает CNN Brasil со ссылкой на главу государства.

«Болсонару, которому в марте исполнилось 65 лет, сказал, что у него температура 38°C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин», — говорится на сайте телеканала.

По его информации, президент уже сдал тест на наличие инфекции. Его результаты станут известны 7 июля.

Официальных заявлений на этот счет от Болсонару пока не поступало.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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