КНДР отказалась вести переговоры с Соединенными Штатами

Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что Пхеньян отказывается проводить любые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агенства Кореи (ЦТАК).

«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — сказал Гын.

Он пояснил, что, несмотря на слухи о проведении встречи на высшем уровне между КНДР и США из-за очередной эскалации в отношениях, Северная Корея недавно «четко обозначила свою позицию» по данному вопросу.

Прежде часть экспертов и политиков Южной Кореи выразили надежду на проведение переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном до начала президентских выборов в США. Слухи о возможной встрече усилила информация о визите с 7 по 9 июля в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.

Ранее северокорейская сторона заявила о полном разрыве отношений с Сеулом, после чего в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. В ответ на это Госдеп США призвал две страны вернуться за стол переговоров при посредничестве Америки.

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