Посол Ирана предупредил о «смерти» СВПД в случае продления оружейного эмбарго

Если СБ ООН продлит оружейное эмбарго в отношении Ирана, это приведет к концу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в эфире телеканала «Россия-24».

По словам посла, резолюция СБ ООН 2231 предусматривает, что в октябре санкции против Ирана будут отменены. Однако США инициировали заседание СБ ООН с целью создания предпосылки для продления эмбарго на поставку оружия.

«Если у США это получится, то можно будет констатировать смерть СВПД», — сказал Джалали.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

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