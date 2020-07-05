Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
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Президент США Дональд Трамп снова заявил, накажет Китай за пандемию коронавируса.
Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости.
«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран», — цитирует Трампа РИА «Новости».
По его словам, КНР должна быть привлечена к полной ответственности.
Американский лидер также заявил, что из Китая вышел не только COVID-19, но еще и другие вирусы.
Ранее Трамп и администрация США не раз обвиняли КНР в сокрытии информации по коронавирусу, после того как в стране началась эпидемия.
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