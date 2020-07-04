Рябков: РФ не ожидает, что США изменят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не рассчитывает на изменение решения США о выходе из Договора по открытому небу на конференции 6 июля, передает «Интерфакс».

«В Вашингтоне решение принято. Разного рода рассуждения о том, что Россия якобы может «повернуть вспять» это решение — это все для отвода глаз», — сказал Рябков.

Он также подтвердил, что возглавит российскую делегацию на виртуальной конференции по ДОН в понедельник, 6 июля.

По его словам, Москва не исключает возможности, что из соглашения могут выйти и ряд других стран под давлением Соединенных Штатов, однако не хотела бы этого.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конгрессмены США обеспокоены выходом из ДОН

— США намерены работать с Россией для решения вопросов в рамках ДОН