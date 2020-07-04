Япония может отменить визит Си Цзиньпина из-за закона о нацбезопасности в Гонконге

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за отмену визита китайского лидера Си Цзиньпина в страну после принятия Китаем закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает NHK.

В подготовленной партией резолюции указано, что в Гонконге арестов с момента вступления закона произведено много арестов, что вызывает беспокойство. Партия также призывает правительство Японии обдумать выдачу рабочих виз жителям Гонконга, желающим его покинуть.

30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

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