Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок к Конституции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу 4 июля 2020 г.», — говорится в тексте указа.

Помимо этого, согласно документу, президент поручил Федеральной службе охраны (ФСО) обеспечить официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля.

Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Глава государства поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции. Он отметил, что эти изменения усовершенствуют политическую систему, закрепят социальные гарантии, послужат укреплению суверенитета и территориальной целостности страны.