Трамп порекомендовал Байдену пройти тест на умственные способности
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его наиболее вероятному сопернику по предвыборной гонке от Демократической партии Джо Байдену нужно пройти тест на определение интеллектуальных способностей. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава государства заявил, что его оппоненту не помешает сдать такой тест.
При этом Трамп выразил уверенность, что у Байдена не получится его пройти. Как отметил американский лидер, он сам сдал этот тест «вообще без проблем».
«Он (Байден. — прим. ред.) должен попробовать», — написал Трамп.
Ранее 77-летний Байден сообщил, что регулярно сдает тесты на определение умственных способностей.
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