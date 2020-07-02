Лукашенко заявил, что Россия и Украина завидуют Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что многие постсоветские страны в настоящее время завидуют республике, так как она спокойно прошла путь становления, говорится на сайте главы государства.

Выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии, он отметил, что у Белоруссии не было золота и углеводородов, как у России, или много денег, как у США. Зато у белорусов есть руки, мозги и голова на плечах.

«Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в Минск», — добавил президент.

Он также отметил, что Белоруссия не хочет чужого, но и свое не отдаст.

«Надо идти спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, - нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом», — заключил он.

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