Лукашенко видит у России страх «потерять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика на разрыв и некоторые государства боятся ее потерять.
«Сегодня Белоруссия на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян)», — сказал Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
Он отметил, что страна не собирается не от кого бежать, а просто хочет, чтобы «в общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески». Также Белоруссия не хочет, чтобы Запад ей руководил.
«Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», — цитирует Лукашенко сайт президента.
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