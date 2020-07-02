Суд США отказал Конгрессу в доступе к секретным данным по «российскому делу»

Верховный суд США отказал Конгрессу в доступе к секретным показаниям расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», сообщает AP.

Судьи рассмотрели апелляцию администрации президента США Дональда Трампа о постановлении суда низшей инстанции о передаче материалов в Палату представителей. Отмечается, что решение Верховного суда будет действовать, вероятно, до 2021 года.

Ранее суд также временно блокировал решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к закрытым материалам из доклада. Решение о получении таких данных было вынесено в марте Апелляционным судом Вашингтона.

Мюллер почти два года расследовал дело о возможном сговоре РФ с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году. В докладе якобы содержится информация о российском вмешательстве в результаты выборов.

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