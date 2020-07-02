Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции, передает ТАСС.

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать «спасибо вам большое» за поддержку и доверие», — сказал глава государства.

Он отметил, что поддерживает конституционные поправки, так как они предполагают закрепление социальных гарантий, совершенствование политической системы и защиту территориальной целостности страны.

Помимо этого, по словам Путина, поправки содержат положения, которые способствуют укреплению духовных, исторических, нравственных ценностей россиян.

Президент также отметил, что поправки будут поддерживать «внутреннюю стабильность», которая необходима для страны на данном этапе. Он пояснил, что Россия пока находится на стадии становления после распада СССР.

По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Ранее стало известно, что итоги голосования будут подведены 3 июля.