Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

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Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Я хочу сказать спасибо за поддержку и доверие», — сказал Путин.

Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%. За поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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