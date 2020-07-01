Помощница Бабарико задержана в Минске и доставлена в СИЗО

Личная помощница кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Елена Карагачева задержана сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram предвыборного штаба Бабарико.

Карагачева также является членом инициативной группы кандидата на президентский пост. Она также свыше 20 лет являлась сотрудницей Белгазпромбанка.

Помощница Бабарико была задержана сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

После задержания ее доставили в СИЗО КГБ, как уточнили в штабе.

Ранее Виктор Бабарико был задержан по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.

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