Завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам — в 21:00 по мск закрылись участки в Калининградской области, самой западной точке. Об этом пишет ТАСС.

Согласно Центральной избирательной комиссии, явка по стране составляет 64,99%. Результаты обработки четверти протоколов показывают, что за поправки высказались 73,2%, против — 25,84% россиян.

Все протоколы уже обработаны в семи регионах: Амурская, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Камчатский и Хабаровский края.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее, россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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